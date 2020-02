Wie stehen Sie zu dem EU-Türkei-Abkommen?

Das Abkommen ist in hohem Maße unmoralisch und inhuman: Für jeden Flüchtling, der hier von Lesbos zurück in die Türkei geschickt werden soll, soll ein anderer Flüchtling direkt aus der Türkei nach Europa reisen dürfen. Das ist so ein unmoralischer Schachzug, dass man sich kaum vorstellen kann, dass Europa dies beschlossen hat.

Glauben Sie, Ihr Rückzug aus dem Camp kann politisch etwas bewirken?

Das ist ganz schwierig vorherzusehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Beschluss revidiert wird. Es gibt viele Stimmen, die sagen: Da werden Menschenrechte verletzt, das stimmt überhaupt nicht mit europäischen Rechten überein. Man muss auch abwarten, wie sich die Türkei verhält – ob sie ihren Teil des EU-Türkei-Deals einhält oder nicht.