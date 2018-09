Können Kinder überhaupt schon bewusst entscheiden, ob sie sterben wollen?

Das ist schwierig zu beantworten. Becker betont aber: "Ab etwa acht Jahren können Kinder begreifen, dass der Tod final und damit nicht mehr umkehrbar ist." In späteren Entwicklungsphase komme dazu, dass Jugendliche begreifen, dass sie etwas aktiv tun können, um den Tod gezielt herbeizuführen. Diese Erkenntnis komme früher, wenn Kinder in ihrem sozialen Umfeld Suizide erlebt hätten.

Aber über die Auswirkungen eines Suizids selbst seien sich die Kinder nicht bewusst, so Becker: "Kinder leben im Hier und Jetzt, sie können nicht bilanzieren und abschätzen, ob und wann es eine Verbesserung geben wird. Ihnen muss Optimismus vermittelt werden."

"Ich wäre lieber zu Hause gestorben"

Genau dieser Optimismus fehlt auf Lesbos. Die Menschen wissen nicht, ob, wann und wie es weiter geht. Barberio sieht in dieser Hoffnungslosigkeit den größten Auslöser für die Depression der Geflüchteten: "Diese Menschen sind aus dem Krieg geflohen. Haben eine lebensgefährliche Reise mit einem Schlauchboot hinter sich. Alles, um hier ein besseres Leben zu haben. Sie kommen hier in Europa an und es ist die Hölle."

Viele würden sogar sagen, es sei ein Fehler gewesen, die Flucht anzutreten. "Ich spreche oft mit Menschen, die sagen: Ich wäre lieber zu Hause gestorben, als hier so zu leben."

Letzter Ausweg: Festland

Ärzte ohne Grenzen setzt sich dafür ein, die traumatisierten und psychisch kranken Geflüchteten in die Hauptstadt von Lesbos Mytilini zu verlegen, wo die Organisation eine Klinik betreibt. Oder sie auf das Festland zu bringen. Nur dort könnten sie adäquat versorgt werden, heißt es in einem Bericht. "Die psychosoziale Versorgung der Asylsuchenden, einschließlich psychiatrischer Behandlung, muss dringend ausgeweitet werden."