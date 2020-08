Gerechtigkeit

Kann ein Alkoholverbot Menschen vom Feiern abhalten? Ein Rundgang durch die Hamburger Nacht

Hamburg hat in der Schanze und auf St. Pauli Alkoholverkaufsverbote verhängt, damit weniger Menschen kommen. Das funktioniert nicht überall.

Er schwört, dass das sein einziges Bier sei und er wirklich keinen Ärger wolle. Es ist Freitagnacht, kurz nach halb eins, auf der Reeperbahn in Hamburg. Die Polizei umstellt einen jungen Mann. In der linken Hand hält er eine Bierflasche, mit der rechten macht er Abwehrbewegungen. "Nobody told me anything", sagt er mit britischem Akzent. Und ja, er habe das Bier zwar hier in einem Kiosk gekauft, aber der Ladenbesitzer habe nicht gesehen, wie er damit weitergegangen sei. Dass das Mitnehmen von Bier plötzlich strafbar sei, habe er nicht gewusst, "I just came here to party".

Doch mit der Party wird es an diesem Wochenende – und zu diesen Zeiten – in Hamburg nicht so einfach. Woche für Woche kamen zuletzt immer mehr junge Menschen an Freitagen und Samstagen auf den Straßen zusammen. Die seit März geltenden Abstandsregeln wurden kaum eingehalten.

Nach dem Alkoholverkaufsverbot droht das Trinkverbot

Der Hamburger Senat schaute erst zähneknirschend auf die Party-Wochenenden, am vergangenen Dienstag griff er durch: Für dieses Wochenende gilt ein Alkoholverkaufsverbot für die Ausgehviertel. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag, jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr, dürfen Kioske, Supermärkte und Gastronomen keinen Alkohol "to go" verkaufen.