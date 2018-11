Nachdem Lena Meyer-Landrut auf Hass im Netz hingewiesen hat, schlossen sich ihr viele Fans an und taten das selbe. Doch ihre Posts wurden gelöscht. Was ist da los?

Was hat Lena Meyer-Landrut gemacht?

Gestern postete Lena Meyer-Landrut auf Instagram ein Spiegelselfie (bento). Doch bei dem Foto ging es weniger um die Sängerin selbst, als viel mehr um den Spiegel. Darauf schrieb sie nämlich Hassnachrichten, die ihr Nutzer in den sozialen Netzwerken an den Kopf warfen. Die Nachrichten hatten es in sich.