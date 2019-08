"Ich meine, das kennen wir schon aus der Geschichte. Zur Nazi-Zeit wurden auch alle Sinti und Roma zu Kriminellen erklärt, um Vorurteile zu schüren und gegen sie vorzugehen."

Jetzt wirfst du der sächsischen Polizei Nazi-Methoden vor.

"Genau."

Menschen nach Ethnie oder gar Hautfarbe zu kontrollieren, nennt sich "Racial Profiling". Das ist zwar umstritten, die Polizei begründet die Methode aber immer mit der angeblich hohen Trefferquote.

"Mag ja sein, rassistisch bleibt es trotzdem. Menschen nach ihrem Äußeren in Schubladen einzusortieren, verstößt meiner Meinung nach schon gegen Artikel Eins unseres Grundgesetzes: 'Die Würde des Menschen ist unantastbar.' Welche Würde bleibt den jemandem, der unter Generalverdacht stellt, nur weil er Rumäne oder Schwarzer ist? Die Polizei arbeitet hier mit Vorurteilen."

Welche Vorurteile begegnen euch in Deutschland sonst?

"Roma werden in Deutschland – und in ganz Europa – zutiefst diskriminiert und ausgegrenzt. Wir sind die größte Minderheit in Europa, aber werden in jedem Land wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Ich kenne Roma, die ihre Herkunft verschweigen und sich zum Beispiel lieber zu Mazedoniern erklären, einfach nur weil sie Angst haben, dass jemand erfährt, dass sie Roma sind."

Was passiert dann?

"Dann bekommen sie vielleicht keinen Job oder nicht den Zuschlag für die Mietwohnung. Und viele Roma müssen sich immer wieder dumme Sprüche anhören."

Zum Beispiel?

"Viele im Verein erzählen, dass sie als Verbrecher, Rumtreiber und Betrüger beschimpft werden. Oder sich Witze anhören müssen, dass man nun besser auf die Sachen aufpassen müsse, weil wir ja angeblich immer klauen."

Welche Erfahrungen hast du persönlich gemacht?

"Ich wurde zum Glück noch nie beleidigt. Aber ich kann zwei Geschichten von Freunden aus Sachsen erzählen. Einer sagte mir, dass er in der Schule alleine sitzen musste, nachdem er in der Klasse verkündete, Roma zu sein. Und ein anderer wurde von einem Arzt wieder weggeschickt, als er sich als Roma outete. Da hieß es dann plötzlich, ihn behandele man hier nicht."

Das waren jetzt Beispiele aus deiner Heimat Sachsen. Wie sieht es mit anderen Bundesländern aus?

"Solche Geschichten gibt es in Sachsen genauso wie in Bremen oder Baden-Württemberg. Antiziganismus ist in ganz Deutschland verbreitet. Das sind Vorurteile, die tief verankert sind und von Generation zu Generation lebendig bleiben."

An der Diskussion ums "Zigeunerschnitzel" spürt man den Antiziganismus in Deutschland immer am stärksten. Was sagst du Typen, die ihr Stück Fleisch unbedingt so nennen wollen?

"Der Begriff ist unnötig. Wir wollen nicht das Schnitzel verbieten. Wir wollen nur, dass Menschen sensibler mit Sprache umgehen. 'Zigeuner' ist ein Schimpfwort und verletztend. Entsprechend darf jeder gerne Schnitzel essen, aber wenn es so heißen muss, ist es halt rassistisch."

Was hilft gegen Antiziganismus?

"Was hilft? Puh, okay. Es gibt viele Vereine und Verbände in Deutschland, die sich gegen Vorurteile engagieren und Betroffene unterstützen. Es ist wichtig, dass wir Rassismus sichtbar machen und aufklären. Natürlich gibt es Sinti und Roma, die Straftaten begehen. Die sollen auch verfolgt werden. Aber es darf halt nicht pauschalisiert werden, damit wir anderen nicht darunter leiden. Wir sind keine schlechten Menschen. Wir sind ein Teil der deutschen Gesellschaft.

Außerdem müssen wir den Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft suchen. Wir müssen gemeinsam uns dafür einsetzen, dass alle Menschen in diesem Land frei leben können und ihnen Chancen und Gleichberechtigung nicht aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit verwehrt werden."

Wenn ein junger Roma in Deutschland rassistisch beleidigt wurde, wie soll er damit umgehen. Was rätst du ihm?

"Es ist wichtig, dass er darüber mit Freunden spricht. Viele, die ich kenne, behalten die Verfahrungen, die sie machen, für sich, fressen das in sich hinein. Aber reden hilft. Zum einen merkst du dann, dass du nicht allein bist. Zum anderen machst du Rassismus so erst sichtbar. Und nur so kann er bekämpft werden."