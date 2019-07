Während Rind ein Tier der Upper Class war, sei das Schwein "das Tier für den einfachen Mann".



Sprich: Das Schwein hat in Deutschland schon sehr lange einen Platz in der Wursttheke. Und eigentlich sieht es nicht so aus, als würde sich das ändern. Denn auch wenn die Berichterstattung zunächst anderes vermuten lässt, können zwei Kitas in Leipzig nicht ganz Deutschland das Schwein verbieten - und wollten das auch nie.

Aber darum geht es natürlich nicht.



"Essen ist sehr stark mit Kultur verbunden und damit auch mit unserer kulturellen und personalen Identität", sagt der Ernährungsphilosoph Thomas Mohrs zu bento. Er forscht zum Schwerpunkt Gastrosophie – also dem kulturellen Blick auf unsere Essgewohnheiten. Und er glaubt, durch eine Abkehr vom Schwein "fühlen wir unsere eigene Identität infrage gestellt und reagieren entsprechend".