Als einige Menschen aus den Dönerläden in der Nähe uns Wasser geben wollten, haben zwei Polizisten vorgegeben zu helfen. Dann warfen sie die Flaschen auf den Boden und sprangen drauf, sodass das Wasser auslief. Dabei grinsten sie uns an. Später ging es so weiter, ein Polizist blendete uns im Takt der Protestrufe. Es war ein Spiel mit Macht und Ohnmacht. Ich finde, so etwas muss bei einer friedlichen Sitzblockade nicht sein.

Sind die Polizisten, die den Einsatzbefehl hatten, die richtige Zielscheibe für Protest?

Ich verstehe gut, dass das nicht einfach ist. Die einzelnen Beamten waren ja auch nicht die Gegner unserer Sitzblockade. Wir haben gegen das Asylsystem und seine Auswirkungen protestiert. Aber auch als Polizist muss man da nicht mitmachen. Jeder Beamte hat das Recht, so einen Einsatz aus moralischen Gründen zu verweigern.

Der Mann wurde trotz der Sitzblockaden weggefahren. Was bringt es überhaupt, gegen solche einzelnen Maßnahmen zu demonstrieren?

Wir hatten keinen Erfolg, aber wir haben dennoch ein Zeichen gesetzt. Natürlich weiß ich, dass viele andere Abschiebungen nicht so beachtet werden. Das ist hart. Dennoch finde ich es richtig, dass wir uns wehren. Die Menschen hier sind einfach wütend, dass geflüchtete Familien nach Jahren mit solchen Mitteln getrennt werden sollen. Was soll das?

Wenn alle Abschiebungen so blockiert würden, würde das europäische Asylsystem wahrscheinlich kollabieren.



Erst einmal ist das ziemlich unwahrscheinlich. Es war ja eher Zufall, dass einmal so viel Aufmerksamkeit für eine Abschiebung da ist. Eigentlich sollte der Mann ja in der Dämmerung abgeholt und weggebracht werden.

Aber abgesehen davon ist das europäische Asylsystem ja jetzt schon kaputt. Es wird so getan, als wolle die halbe Welt zu uns kommen. Tatsächlich stimmt das aber ja nicht. Dennoch werden mit dieser Begründung Menschen entrechtet, eingesperrt und weggebracht.

Hast du so etwas eigentlich schon öfter gemacht?



Nein. Ich bin ein linker und politischer junger Mensch, aber die meiste Zeit bin ich vor allem an der Uni. Ich glaube, viele der Leute, die gestern auf der Straße standen, haben so etwas noch nie gemacht. Aber in manchen Situationen muss man sich eben überlegen, um was es geht. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die seit Jahren hier leben und Schutz gefunden haben, nicht mit Gewalt in andere Länder verschleppt werden.

*Der vollständige Name von Felix ist der Redaktion bekannt.