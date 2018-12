"Ich bin im vergangenen Mai als jüngster Abgeordneter ins Parlament in Schleswig-Holstein eingezogen und erinnere mich noch gut an einen Zeitungsartikel, der dazu erschien. Er war betitelt mit 'Dauerbrenner und Küken'. Es ging also um diejenigen, die seit vielen Jahren im Parlament sitzen und uns Neue. Mit der Bezeichnung 'Küken' in ein Amt zu starten, motiviert einen erst recht, es allen zu zeigen.

Ich war vorher drei Jahre lang Sprecher der Grünen Jugend. Da bekommt man dann so Sätze zu hören wie: 'Ihr könnt euch ja noch ein bisschen austoben', 'Eure Kampagnen dürfen ein bisschen drüber sein, ihr seid ja die Jungen'. Nein, wir toben uns nicht aus. Wir machen ganz ernst gemeinte Politik.

Ich bin nun in der Fraktion für das Thema Finanzen zuständig. Wenn ich mich am Anfang auf Veranstaltungen in der ersten Reihe auf reservierte Plätze gesetzt habe, haben mich viele verwundert angeguckt. Ich glaub, sie dachten, ein Praktikant hätte sich mit dem Raum vertan.

Was dazu kommt: Ich bin nicht nur jung, sondern auch noch tätowiert. Wenn ein 45-Jähriger mit Anzug den Raum betritt, gäbe es diese Blicke bestimmt nicht. Trotzdem: Ich werde mich nicht verstellen, um irgendwelchen Mustern entsprechen.