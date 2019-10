Ist das kommunikative Desinteresse auf politischer Seite auch so groß, weil es so wenig junge Menschen gibt – wir also nicht so viele Wählerstimmen auf die Waage bringen?

Wer als Politiker so denkt, der macht einen großen Fehler. Da brauch man sich ja nur angucken, wie Fridays for Future dabei ist, die politische Landschaft zu verändern.

Aber nicht innerhalb der klassischen politischen Strukturen.



Ich glaube, dass man sich bewusst machen muss, was der Protest verändert hat. Vor einem dreiviertel Jahr war Klimawandel nicht das Hauptthema, jetzt setzen sich alle Parteien damit auseinander, alle suchen den Dialog. Wir haben ein Klimapaket mit auf den Weg gebracht, das die Klimaschutzziele bis 2030 verbindlich und gesetzlich festschreibt.

Ein Paket, das als "Päckchen" bezeichnet wird. Wir glauben nicht, dass das von den Protestierenden als Erfolg verbucht wird.

Ne, aber es wäre nicht denkbar gewesen vor einem Jahr, das gesetzlich die Klimaschutzziele verankert werden. Das hätte ich nie gedacht, dass das mit der Union geht.

Aber das ist doch das Dramatische: Dieses Paket gilt in der Politik als irrer Erfolg – jungen Menschen reicht es aber nicht einmal annähernd. (bento)



Ich sage nicht, dass es ein irrer Erfolg ist. Aber nochmal: Vor einem Jahr wäre das nicht denkbar gewesen. Dass eine junge Generation damit nicht zufrieden ist, dass die mehr wollen, das ist richtig. Die Präsenz freitags auf der Straße hat uns in den Verhandlungen aber auch geholfen, erst mal so weit zu kommen.

Jetzt steht der Digitalgipfel der Bundesregierung an. Wie zufrieden bist du mit dem Programm?

Das ist schon ok. Da geht es um digitale Plattformen, das ist ein enorm drängendes Thema. Ich arbeite gerade an einem Vorschlag für die SPD, der sich mit der Datenmacht von zum Beispiel Google, Apple und Facebook befasst. Wir wollen, dass von ihnen gesammelte Daten nicht nur den großen Playern sondern auch Startups und kleineren Firmen anonymisiert zur Verfügung stehen, um mehr Innovationen und Wettbewerb zu ermöglichen.

Was mir aber den Kopf zerbricht ist die Digitalpolitik der Bundesregierung. Wir arbeiten To-Do-Listen ab, haben aber keine ambitionierten Ziele. Da reicht es nicht, wenn man auf einem Gipfel dafür klatscht, da muss in den Jahren dazwischen etwas passieren.