Aber auch, wenn mittlerweile meine Gigs gut besucht sind und mich bisher jeder Club mindestens ein zweites Mal gebucht hat, ist der Kampf um das Vertrauen in mich seitens der Veranstalter noch am laufen.

Vor ein paar Wochen erst sagte ein Clubbesitzer zu mir: "Wir waren uns unsicher, ob wir dich buchen sollen. Die Leute sind hier in der Stadt mehr an Charts gewöhnt und deine Musik ist ja nicht so Mainstream. Die kommen ja auch vielleicht eher, weil sie deinen Hund auf Instagram lustig finden." Der Gig war ausverkauft, es war einer meiner besten Abende als DJ und nach der Show sagte der Veranstalter zu mir: "Okay, hab dich unterschätzt. Krass, die kommen echt einfach wegen deiner Mukke und nicht weil sie deinen Hund cool finden."