Viele Landwirte fühlen sich als Sündenböcke. Das gehe teilweise schon an die Substanz, sagt Johannes. "In Zusammenhang mit Nitrat und Insektensterben hört man immer nur: Die Bauern sind schuld – und man fragt sich schon: Sind wir in der Gesellschaft überhaupt noch gewollt? Natürlich kann man da die Lust am Beruf verlieren.“

Alfons Balmann sieht ein "Diskursversagen" zwischen den Landwirten auf der einen Seite und Umwelt- und Tierwohlverbänden auf der anderen. Wenn die Initiative "Wir haben es satt" zur Grünen Woche demonstriert und fordert, die "Agrarwende anzupacken" und das "Klima zu schützen", dann sind es vor allem Umweltverbände, die demonstrieren. Katharina und Johannes würden bei so einer Demo nicht mitlaufen. Weil ihnen manche Aktivisten, die etwa ein komplettes Verbot der Tierhaltung wollen, zu extrem sind.