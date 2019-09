Für jeden, der sich in der Partei engagiere, habe er daher nur "Respekt" übrig – "mit all dem, was die in der Öffentlichkeit aushalten müssen".

Junge Menschen im Osten wählen die AfD nicht wegen ihrer völkischen Umtriebe, sondern trotzdem. Im Erzgebirge hingen AfD-Plakate, in denen es um Tierschutz, Lehrermangel oder Pflege ging. In Thüringen ist für die Vizevorsitzende Wiebke Muhsal, 33, Bildung ein Kernthema. "Heimat" und "Sicherheit", das sind längst die Themen der anderen. Wer die Partei wählt, sieht in ihr keine rechten Umtriebe – oder stört sich zumindest nicht daran, sagt der Soziologe Matthias Quent.