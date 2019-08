Dort, wo Leon lebt, ist Umweltschutz aber auch ein soziales Thema. Ein sofortiger Kohleausstieg wäre für die Lausitz fatal, sagt er. "Tausende Arbeitsplätze hängen daran."

Ginge es nach ihm, würde man den Emissionshandel stärken, öfter Wissenschaftler konsultieren und in Sachsen Bäume pflanzen. Keine CO2-Steuer: Denn Verbote hält Leon für falsch. Maximale Freiheit des Einzelnen, wenig staatliche Eingriffe, das gefällt Leon an der FDP so gut.