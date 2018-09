Wer sich noch unschlüssig ist, findet Hilfe beim Wahl-O-Mat, den es auch zu dieser Landtagswahl gibt. Mit ihm können Interessierte in 20 Fragen zur Politik in Bayern überprüfen, welche Partei den eigenen Ansichten politisch am Nächsten stehen. Der von der Landeszentrale für politische Bildung entwickelte Test ist überparteilich und unabhängig.

Die Themen des Wahl-O-Mats orientieren sich dabei an den Programmen der Parteien.

Dabei zeigt sich auch, worüber in Bayern gerade besonders häufig diskutiert wird: Flüchtlinge, Wohnungspolitik und Leben im ländlichen Raum.

Andere Themen kommen weniger vor – können aber individuell stärker gewichtet werden. (Warum der Wahl-O-Mat deshalb auch umstritten ist, haben wir hier aufgeschrieben)