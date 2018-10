Um was geht es außerdem?

Am Sonntag wird in Hessen nicht nur über einen neuen Landtag abgestimmt: Die Bürgerinnen und Bürger können außerdem über 15 Verfassungsänderungen abstimmen. Darunter ist etwa die Aufnahme des Satzes in die Verfassung, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind sowie die Stärkung von Kinderrechten.

Geändert werden soll außerdem, dass man in Zukunft bereits ab 18 Jahren in den Landtag gewählt werden kann. Aktuell liegt das Mindestalter bei 21, in Deutschland ist das einzigartig. Für am meisten Aufsehen sorgte bislang wohl die geplante Streichung der Todesstrafe aus der Landesverfassung.