Du möchtest wissen, was am Wahltag in Bayern los ist, wer am Ende vorne liegt – und wie die Stimmung in Bayern ist? Dann melde dich an für unseren Wahlchat bei WhatsApp.

Wir starten am Sonntag um 12 Uhr und enden am Abend nach den ersten Hochrechnungen. In dieser Zeit wird Lukas Fitz mit uns die Bayernwahl in einer WhatsApp-Gruppe begleiten. Du kannst dort Fragen stellen oder einfach mitlesen.

Wer ist Lukas Fitz?

Lukas, 23, ist in der Nähe von Augsburg aufgewachsen und Mitglied von "Die PARTEI".