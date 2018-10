Mit einem Doppeldecker-Bus bereisten sie Deutschland, um andere Lebensrealitäten kennenzulernen. Ihre Erlebnisse dokumentierten sie in Videotagebüchern. Seitdem organisieren sie, wann immer es möglich ist, neue Touren – diesmal pünktlich zur Landtagswahl auch in Bayern.

Für das "Bayerische Bündnis für Toleranz" waren sie mit dem Demokratiebus in Städten wie Pegnitz, Bamberg, Ansbach und Erlangen unterwegs. Gerade jetzt, wo die CSU wahrscheinlich die absolute Mehrheit verlieren und die AfD erstmals in den Landtag einziehen wird, fragt man sich umso mehr: Wie ist die Stimmung in den Städten vor Ort? Was bewegt die Menschen?