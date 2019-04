Höre ich Esther zu, denke ich: Alles wiederholt sich.

Noch heute werden Menschen verfolgt, weil sie die falsche Religion oder Nationalität haben. Antisemitisch motivierte Straftaten nehmen zu (Tagesspiegel).

Als ich Schülerin war, hat sich der Nationalsozialismus weit weg angefühlt. Antisemitische Beleidigungen waren in meiner Klasse normal. Das hörte erst auf, als wir ein ehemaliges Konzentrationslager besuchten – bis zum Abi war dann Ruhe.

Wenn ich Esther treffe, sehe ich mich selbst in ihr. Die Geschichte ist plötzlich nah, betrifft mich. Wenn sie erzählt, bleibt ihre Stimme ruhig. Aber jeder ihrer Sätze fühlt sich an wie ein Schlag in den Magen.