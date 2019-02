Warum ist das Gesetz so problematisch?

Wer mit dem Gedanken spielt, eine Schwangerschaft abzubrechen und wissen will, welche Ärzte die Behandlung durchführen, muss über die allgemeinen Beratungsstellen gehen. Das soll verhindern, dass einzelne Ärzte Abtreibungen zu einem Geschäft machen, mit dem sie nur Geld verdienen wollen. Denn sie bekommen für den Abbruch einer Schwangerschaft ein reguläres Honorar. So weit, so verständlich.

Es bedeutet aber auch, dass Ärzte nicht mal darauf hinweisen können, dass sie für die Behandlung zur Verfügung stehen – und auch keine grundlegenden Informationen darüber herausgeben können, was eine Abtreibung bedeutet und wie sie gesetzlich geregelt ist. Das führt dazu, dass jene, die im Netz recherchieren, am ehesten auf den Websites der Abtreibungsgegner landen.

Unter anderem deswegen demonstrierte vor dem Gerichtssaal etwa 400 Unterstützer für die Ärztin — und gegen den Paragrafen 219a.