Vergangenen November hat das Amtsgericht Gießen Kristina Hänel zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie auf ihrer Homepage darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. 6000 Euro soll sie dafür zahlen – doch Kristina Hänel will das nicht hinnehmen. Sie ging in Berufung, am Freitag findet die Verhandlung statt. Wenn es sein muss, will sie bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen.