Was halten die Deutschen von den Kreuzen in Behörden?

In einer Umfrage für die "Bild am Sonntag" gab eine Mehrheit von 64 Prozent an, dass sie dagegen seien, Kreuze in staatlichen Behörden aufzuhängen. Nur 29 Prozent wollten die Kreuze in den Behörden.

Sogar unter den Katholiken findet sich für den Kreuz-Erlass keine Mehrheit: 48 Prozent sind dagegen, 38 Prozent dafür. Konfessionslose und Menschen, die weder katholisch noch evangelisch sind, lehnen die Kreuz-Pflicht mit einer Mehrheit von 87 Prozent ab. (SPIEGEL ONLINE)

Die Petition einiger Studenten gegen den Kreuz-Zwang an ihren Unis wurde bereits von mehr als 40.000 Menschen unterzeichnet.