Vor allem Exil-Kosovaren und junge Menschen wie Orbis und Kastriot haben den Neuanfang gewählt. Eine EU-skeptische Politik, um die viel beschworenen europäischen Werte besser umsetzen zu könen. Kann das funktionieren?

Falls es dennoch dauert, bis sich etwas verändert, hätte Frank Hantke von der Friedrich-Ebert-Stiftung sogar Verständnis: “Die Region war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ein Randgebiet des osmanischen Reiches. Hier kennt eben niemand die Französische Revolution.”

Orbis und Kastriot kennen den Spruch, aber er nervt sie. Ihr Leben im Stillstand läuft schließlich weiter. Bislang sei es für sie nie eine Option gewesen, auszuwandern, sagen die beiden. Doch in letzter Zeit, meint Kastriot schließlich, habe er es sich doch manchmal überlegt. Er schaut nachdenklich. Sein Deutsch ist gut, sein Masterabschluss auch. Das Umweltthema ist ihm wichtig. In Deutschland könnte er vielleicht die Energiewende mitgestalten, überlegt er. Orbis will von solchen Plänen nichts wissen. Er sieht seinen Platz in Pristina.

Die Uneinigkeit der beiden Freunde zeigt gut, wo junge Menschen im Kosovo heute stehen. Wollen sie hier bleiben und warten oder einfach gehen und woanders das Glück suchen?

Die Frage schwebt über vielen Gesprächen an diesem Abend. Es ist spät geworden, wir reden und trinken immer noch unter der Laterne. An Zeit mangelt es jungen Menschen im jüngsten Land Europas wirklich nicht.

Kastriot will wissen, wie beliebt Nietzsche in Deutschland noch sei. Als ich eine Antwort gebe, schauen er und Orbis enttäuscht. Für “Jenseits von Gut und Böse” mit etwa vierhundert Seiten hätten sie im Original auf Deutsch sechs Monate gebraucht, erzählen die beiden. Sechs Monate. Warum nur? Kastriot schaut mich fragend an. Dann sagt er: "That’s life! You suffer and then you go on."