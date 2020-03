Today

Jemand hat sich den Schlachtruf "Hú!" als Marke gesichert. Das gefällt einigen Isländern gar nicht

Sie sind wütend, richtig wütend

An einem Freitagvormittag Ende März loggt sich der isländische Cartoonist Hugleikur Dagsson bei Facebook ein. Wütend schreibt er einen Beitrag, sein Ärger gilt einem Mann, den er als Dieb sieht. Die Identität verschweigt er. Doch Dagsson ist bekannt in Island, Dutzende Nutzer teilen den Post und schon bald taucht ein Name auf: Gunnar Thor Andrésson. In den Tagen darauf, berichtet Andrésson später, erhält er wütende Nachrichten, wird angefeindet und beschimpft. Die Leute, so scheint es, fühlen sich bestohlen.

Worum geht es? Was erzürnt Dagsson und seine Landsleute?

Andrésson gehört etwas, was nach Ansicht vieler Isländer jedem und niemandem gehören sollte: das Wort "Húh". Millionen Menschen hörten den Schlachtruf der isländischen Fußballfans bei der Europameisterschaft 2016. Andrésson hat sich das Wort gesichert, als Marke beim isländischen Patentamt.