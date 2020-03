Eine Zeit lang wurden Religionen tot gesagt – nun debattieren Politiker wieder über die Frage, ob und wie viel Religion in der Öffentlichkeit sichtbar sein darf.

Kippa, Kopftuch und Kruzifix werden in ganz Europa zu Symbolen für einen Identitätskampf.

In Deutschland gilt dabei in der aktuellen Debatte: Das christliche Kreuz gehört zu Bayern (bento), die jüdische Kippa gehört getragen (bento) – und das islamische Kopftuch am besten verboten (bento).

Beim Kopftuch ist Deutschland nicht allein. Fast alle EU-Länder streiten darüber, was muslimische Frauen zu tragen haben.