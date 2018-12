Erst später sei seinen Klassenkameraden aufgefallen, dass er gar kein Gangster sei.

Stigmatisierung nennt Troels Schultz Larsen, was Zeyn widerfährt. Er forscht an der Roskilde-Universität zu Gettos und sagt: "Wir haben in Dänemark keine, auch Mjølnerparken ist keins". Wissenschaftlich sei die Einordnung Unsinn.



Stattdessen bereite die Bezeichnung den Bewohnern Probleme. Eine Versicherung abschließen: nicht so einfach für Menschen aus Mjølnerparken. Pizza bestellen: nur bei Lieferdiensten, die auch nach Mjølnerparken liefern. "Unter solchen Benachteiligungen leidet das Selbstbewusstsein der Anwohner", sagt Schultz Larsen.

Er ist nicht er einzige Wissenschaftler, der das so sieht. Die dänische Regierung interessieren solche Stimmen bisher nicht. Sie bedient vor allem die Ressentiments besorgter Dänen und grenzt die Menschen in Mjølnerparken so aus.



Die einzelnen Maßnahmen mögen Erfolg versprechen. Aber Fakt ist: Jeder Auftritt in einem vermeintlichen Getto macht das Leben der Menschen dort noch ein kleines bisschen schwieriger.