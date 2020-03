Barbara Thiessen, Prodekanin der Fakultät für Soziale Arbeit an der Hochschule Landshut, nennt Bayern darum "das bundesweite Schlusslicht geschlechtergerechter Partizipation". Die 54-Jährige versucht herauszufinden, warum dort vor allem so wenige junge Frauen Politik machen – und wie man das ändern kann. Dafür hat sie an der Hochschule Landshut das Projekt "FRIDA" – Frauen in der Kommunalpolitik – ins Leben gerufen, das sie für den Forschungsverband "ForDemocracy" durchführt. Ihre Ergebnisse sind vor allem in Hinblick auf die Kommunalwahl in Bayern am Sonntag interessant.