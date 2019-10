Das afrikanische Viertel ist eines der vielen Überbleibsel, die im Berliner Stadtbild an die deutsche Kolonialzeit erinnern. Aber nur wengie wissen um seine Bedeutung. Wie auch? Die meisten Deutschen haben keine Ahnung von ihrer eigenen Kolonialgeschichte. Der Nationalsozialismus steht in Schulen jährlich auf dem Lehrplan. Was Deutschland in seinen Kolonien in Afrika, in Asien und dem Pazifik zu verantworten hat, erfahren Schüler kaum.

Die Folgen davon spüre ich bis heute.

Der Umgang weißer Deutscher mit Themen der Kolonialzeit ist oft unbedarft, viele sind sich der Herkunft von Stereotypen und Begriffen kaum bewusst – und nutzen sie einfach weiter.

Das N-Wort

Es gibt nicht viele Begriffe, die in der Diskussion um politisch korrekte Sprache mehr polarisieren als das N-Wort: "Das ist doch keine Beleidigung", "Schwarz zu sagen ist ja wohl eher rassistisch", "Ich werde weiterhin N-kuss sagen". Das sind nur ein paar der Sätze, die bei diesen Debatten vor allem von weißen Menschen gerne in den Raum geworfen werden: in Talkshows, Zeitungsartikeln und im Alltag.