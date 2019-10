Professor Dr. Henning Schmidt-Semisch, Kriminologe und Soziologe an der Universität Bremen, weiß, warum viele Konsumenten wie Tom empfinden. "Drogenerwerb und -besitz sind opferlose Delikte", sagt er. "Der Kauf erfolgt einvernehmlich, niemand kommt dabei zu Schaden."

Das Problem an dieser Auffassung ist, dass sie sich nur auf die Kleinhandelsebene beschränkt.

Denkt man in größeren Zusammenhängen, so wirken Drogendelikte kaum "opferlos". Im Gegenteil, Hoppe spricht von einer "zunehmenden Gewaltbereitschaft auf der Großhandelsebene."

In Mexiko wurden im vergangenen Jahr 33.369 Morde registriert, ein Rekordhoch in der jüngeren Geschichte. Seit der Auslieferung und Verurteilung des Drogenbarons "El Chapo" toben dort blutige Machtkämpfe, unter denen die gesamte Gesellschaft leidet. (Insight Crime)

In den Niederlanden sprechen Polizei und Medien immer wieder von einem "Narcos-Staat", die Behörden sind im Kampf gegen Drogenkriminalität heillos überfordert. In den vergangenen Wochen sorgte der Mord an einem Anwalt für heftige Debatten: Er hatte den Kronzeugen vertreten, der gegen einen marokkanisch-niederländischen Haschisch- und Kokainhändler aussagen will. (The Guardian)