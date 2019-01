"Mich hat die Technik schon immer fasziniert, vor allem in dieser Größenordnung. Unsere Elektromotoren sind so groß wie Kleinwagen. Aus dem Tagebau Hambach kennen vielleicht einige die Bilder, in denen Autos in die Schaufel der Bagger passen. Schon mein Vater hat in der Steinkohle- und in der Braunkohleförderung gearbeitet. In der Grundschule besichtigt man als Schulklasse den Tagebau, lernt, woher die Kohle kommt und wie ein Bergwerk funktioniert. Das hat mich gefesselt – bis heute."