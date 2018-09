550 ausländische Studierende

Soweit will man an der Hochschule in Köthen nicht gehen, dennoch ist die Anspannung groß. An der früheren Fachhochschule, die inzwischen eine Zweigstelle der Hochschule Anhalt ist, studieren derzeit etwa 2.500 junge Menschen. Mehr als 550 davon seien aus dem Ausland, so Pressesprecher Schaper im Gespräch mit bento. Insgesamt besuchen Studierende aus etwa 100 Nationen die Hochschule. Viele kämen etwa für ein Ingenieursstudium aus China in die Provinz von Sachsen-Anhalt.

Schaper sagt: