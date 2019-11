"Gut", sagt Richterin Schumacher schließlich. "Dann hören wir uns mal an, was die Dame so zu sagen hat."

Jona-Marie P, gestreifter Pullover, Lederhandtasche, enge Jeans, braucht nur wenige Worte, um die Hoffnung auf eine schnelle Klärung des Falls zu zerstreuen: Sie weiß ebenfalls nicht mehr, wie viel sie getrunken hatte oder worum genau es im Streit ging. Sie weiß auch nicht mehr, dass sie selbst es war, die Anil noch in der Tatnacht angezeigt hatte. Jona-Marie kann nicht einmal sagen, wie der Mann, den sie vor Gericht gebracht hat, heißt.

"Amil? Anil? Enil?" Sie winkt ab. "Keine Ahnung."

Selbst die Dinge, die Jona-Marie zu wissen glaubt, werfen mehr Fragen auf, als dass sie Antworten liefern. In der Tatnacht hatte sie der Polizei von einem Tritt in Anils Genitalbereich berichtet, doch im Gerichtssaal will sie sich an "einen Treter" gegen das Schienbein erinnern. Gegenüber der Polizei erwähnte sie einen Faustschlag, durch den sie bewusstlos geworden sei, in der Verhandlung erinnert sie sich nur an die von Anil eingestandene Ohrfeige und gibt an, im betrunkenen Zustand wohl nicht mehr die nötige Balance gehabt zu haben, um sich auf den Beinen zu halten.