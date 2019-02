Ist doch Tradition, oder? Das kann sein.

Aber ist dieses Verhalten nicht eigentlich übergriffig und sexistisch? Wo ist die Grenze? Und ist es richtig, dass wir damit weiter machen – nur, weil es eben schon immer so ist?

Das haben wir zwei Karnevalisten aus Köln und eine Soziologin gefragt.

Paula* ist 25 und sagt, dass sie an Karneval sehr gern flirtet. Doch dabei erlebt sie in den Menschenmassen auch immer wieder Übergriffe: Aus einem harmlosen Flirt wird dann plötzlich eine unangenehme Situation: "Bei vielen Typen ist es so: Wenn man ihnen ein Bützje, also einen Kuss auf die Wange geben will, drehen sie ihren Kopf schnell so, dass sich beide Lippen kurz berühren", sagt sie. "Das geht gar nicht!"