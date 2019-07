Für die Autohersteller gibt es übrigens einen sogenannten Flottengrenzwert: Ihre gesamte Flotte darf im Schnitt nur einen bestimmten CO2-Ausstoß erreichen. E-Autos werden mit null Emissionen angerechnet (SPIEGEL ONLINE). Die Hersteller können also Autos, die viel ausstoßen, mit E-Autos ausgleichen, obwohl auch E-Autos Emissionen verursachen. Wenn E-Autos mit ihrem tatsächlichen CO2-Ausstoß angerechnet würden, müssten die Autohersteller den Ausstoß der anderen Autos stärker senken.

"Nachhaltigkeit"

Und dann gibt es da noch das Wort "nachhaltig". Gerade wenn es um Kleidung oder Essen geht, achten immer mehr Menschen auf die Produktionsbedingungen. Sicher sind die Jeans der zertifizierten Marken unter besseren Bedingungen hergestellt als die der konventionellen Marken. Das sollte aber nicht dazu führen, dass wir uns denken: "Perfekt, dann kann ich mir ja ganz viel nachhaltige Kleidung kaufen." Denn auch die Produktion der nachhaltigen Kleidung oder der Transport des Bio-Kaffees verursachen CO2.

Und jetzt?

Sehr viele Dinge, die wir konsumieren, und fast alle Arten der Fortbewegung führen zu CO2-Emissionen, schaden der Umwelt und dem Klima. Wenn wir uns das eingestehen, können wir klarer sehen.

Wir können darüber nachdenken, welche Maßnahmen am meisten helfen – und wo wir uns blind in vermeintliche Lösungen stürzen, die eigentlich keine sind. Die Dinge so zu benennen, wie sie sind, ist ein erster Schritt zu mehr Ehrlichkeit gegenüber uns selbst und anderen. Es ist eine Art, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Tun, ohne Ausflüchte.

Ich bin auch schon mit einem dieser E-Scooter gefahren, weil ich das mal ausprobieren wollte. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich das beim nächsten Mal wieder tun möchte. Aber ich werde mich immer fragen, ob es mir den Schaden an der Umwelt wert ist – und mich nicht gut dafür fühlen, dass ich "umweltfreundlich" E-Scooter gefahren bin. Und als Wählerin kann ich Politiker abstrafen, die so tun, als sei die Welt in Ordnung, bloß weil sie vom "Null-Emissions-Auto" schwärmen.

Aber so was geht nur, wenn wir uns von der Sprache nicht in die Irre führen lassen.