bento: Sind denn Blockadeaktionen wie von "Extinction Rebellion" in Berlin förderlich für die Debatte?

Stefan: In der Anti-Atomkraft-Bewegung waren Blockaden bereits ein sehr wichtiges Mittel. Daran schließt "Extinction Rebellion" an. Als solche sind die mit Sicherheit effektiv, um Aufmerksamkeit zu erregen und so die Anliegen der Bewegung in die Gesellschaft zu tragen.

bento: Besteht durch solche Aktionen nicht die Gefahr, eigentliche Unterstützer abzuschrecken?

Stefan: Direkt betroffen sind ja erstmal vor allem ein paar Autofahrer in Berlin. Die Bilder, die dadurch erzeugt werden, sehen aber weit mehr Leute. Den Protestierenden geht es darum, in die Gesellschaft hineinzuwirken.

bento: Wird der Klimwandel noch lange den gesellschaftlichen Diskurs so prägen wie im Moment?

Stefan: Wir wissen, dass sich Themen in den Medien abwechseln. In unserem Jargon sprechen wir von Zyklen medialer Aufmerksamkeit: Einmal ist Migration das Top-Thema, dann ist es das Klima und im nächsten Moment vielleicht die Wirtschaft. Das heißt aber nicht, dass der Klimawandel aus der Diskussion verschwinden wird. Er spielt schon seit den späten Achtzigerjahren eine mediale Rolle in Deutschland, verdrängt wurde er nie ganz.

Dafür gibt es verschiedene Gründe: Einerseits nimmt der Handlungsdruck zu. Immer neuen Studien zeigen uns zum Beispiel, dass die Durchschnittstemperatur sich weiter verändert. Bei extremen Wetterereignissen wird immer die Frage auftauchen, ob das nun Auswirkungen des Klimawandels sind. Das garantiert dem Thema eine gewisse Präsenz in den Medien.

Das Thema wird außerdem immer weiter entgrenzt: Gewissermaßen kann alles mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden – Mobilität, Energieproduktion, Landwirtschaft und auch Migration, Stichwort Klimaflüchtlinge. Aus Medienperspektive wird es deshalb nie langweilig.