Ich bin in meinem Leben schon oft geflogen, wenn auch seit vier Jahren nicht mehr. Ich fahre mehrmals im Jahr in den Urlaub. Meine Eltern haben zwei Autos. Obwohl ich mich bemühe, wenig zu kaufen, miste ich immer wieder Dinge aus, die ich nicht mehr brauche. Meine Wäsche wäscht die Waschmaschine. Ich bin 26 Jahre alt und lebe in München.

Als Sourou 23 war und ich 18, waren wir in einer Beziehung, während ich ein freiwilliges soziales Jahr in Benin gemacht habe. Inzwischen haben wir nur noch ab und zu Kontakt. Wenn ich über die Klimakrise nachdenke, denke ich auch an Sourou. Und an Lakaza, Kénnèthe, Awali und andere, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe.