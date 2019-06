Mit dem Beginn der Sommerferien in einigen Bundes- und EU-Ländern hat die Hoffnung der Kritiker und Kritikerinnen von Fridays For Future auf ein Verpuffen der Proteste ein Ende. Trotz schulfrei (sei es wegen der Ferien oder des auf Fronleichnam folgenden Brückentags) schwitzte die Jugend am vergangenen Freitag lieber bei sommerlichen Temperaturen zu Fuß auf den Straßen von Aachen statt sich am See, im Schwimmbad oder im Urlaub abzukühlen.