Fühlen

Männer unter sich

Ein Besuch auf der Männermesse

"Die Karten haben wir in einem Drogeriemarkt gewonnen", erzählen zwei sechzigjährige Männer vor dem Eingang zur "Man's World", einer Messe für Männlichkeit. "Sonst hätten wir auch gar nicht mitgekriegt, dass das stattfindet." Seit 2016 zeigt das Event an wechselnden Standorten Produkte ausschließlich für Männer.

Die beiden Besucher freuen sich jetzt auf Barbecuesaucen, schwere Motorradstiefel und Schnaps, der hier natürlich crafted ist. Und hoffen, dass es eine Fußballecke gibt, um St. Pauli "mit einem schönen Bier" zu schauen. Bis jetzt sind sie angetan von der Atmosphäre im Hamburger Hafen, "richtig was für Männer", meint der eine. Der andere stört sich an den auffälligen Autos, die zu Dutzenden vor der Halle geparkt stehen: "Angeberautos!" – "Was hast du erwartet?"

Gute Frage, was erwartet man im Jahr 2019 von einer Männermesse?

Man könnte an Motoröl und Alkohol denken, aber auch an eine neue Form von Männlichkeit. Debatten um Sexismus und Geschlechterrollen haben es spätestens seit dem Hashtag #metoo in den ganz breiten Diskurs geschafft. Auf die Frage, was männlich ist, gibt es inzwischen mehr als nur eine Antwort. Ist das auch auf der Man's World zu spüren?

Das Bild unmittelbar vor dem Eingangsbereich widerspricht dem erst mal: Es riecht nach Grillfleisch, Männer in Motorradjacken oder hellblauen Hemden essen Steak im Brötchen, und dann kommt auch noch Tim Mälzer rauchend aus der Halle. Direkt hinter den Kassen stehen Luxusautos und eine zwölf Meter lange Segelyacht, es läuft Frank Sinatras "I Did It My Way". Die Halle ist abgedunkelt, indirekt angestrahltes Holz vermittelt das Gefühl, man befinde sich in einer angestrengt hippen Bar im Szeneviertel.