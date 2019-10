Immer wieder greift er sich in die Haare, atmet laut aus, rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet kam am Samstag beim SPIEGEL-Live-Gespräch mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf der Frankfurter Buchmesse offenbar an seine nervlichen Grenzen. Während er über das Klimapaket und die Fortschritte der Politik in Sachen Kilmawandel sprechen will, bohrt die 23-jährige Aktivistin immer wieder nach (für ihn) leidlichen Themen wie dem Hambacher Forst und dem Versagen der CDU.