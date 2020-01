Uni und Arbeit

Wie du in kurzer Zeit sehr viel lernst

Der Gedächtnisweltmeister Johannes Mallow verrät Tricks für die Prüfungsphase.

Jedes Semester das Gleiche. Zwei Mal im Jahr bricht bei Studierenden Panik aus, wenn die Prüfungsphase ansteht. Man macht sich den ganzen Tag Gedanken darüber, wie viel Stoff noch vor einem liegt und schreibt sich Dutzende To-do-Listen, wann man wie lange was lernen will – am Ende liegt man dann völlig desillusioniert im Bett, weil der Berg an Lernstoff wie der Mount Everest wirkt, den es ohne Ausrüstung und Sauerstoffgerät zu überwinden gilt. Die Folgen: Netflix-Marathon, frustrierte Telefonate mit den Eltern und, am schlimmsten, noch mehr Stress.

Wer das Lernen zu lange aufschiebt, muss vor einer Prüfung sehr viele Dinge in sehr kurzer Zeit in sein Gehirn prügeln. Aber wie klappt das am besten?

Wer wüsste besser als Gedächtnisweltmeister Johannes Mallow, wie man sich schnell viel merken kann? Wir haben mit ihm gesprochen.