Es hält Machtstrukturen aufrecht, wenn sich Menschen mit Wurzeln im globalen Süden, zurückhalten, keinen Raum einnehmen, sich nicht verwirklichen und ihre Familien nicht mehr sehen. Es hemmt deren Entfaltung und die Bestrebung ihr Umfeld zu dekolonialisieren. Wenn die ugandische Jessica Nabongo oder die afroamerikanische Woni Spotts sämtliche Länder der Welt bereisen und 2019 die ersten schwarzen Frauen waren, die das vollbracht haben (CNN), ist das ermächtigend – und bezeichnend, dass das so lange gebraucht hat. Natürlich weiß ich nichts über ihren Background und den Konsum ihrer Vorfahren, aber allein das Bild ist für mich ein ganz anderes.

Das besonders schlechte Gewissen, die Flugscham, der hochmütige, in Deutschland meist weiße, bürgerliche Einsatz kommt selbstverständlich nicht von ungefähr.

Die Menschen spüren natürlich ihre Verantwortung. Sie wissen, dass sie als Gesamtheit die Hauptverantwortung für die Umweltkatastrophen tragen. Das beweisen auch die Zahlen.

Ganz polemisch ausgedrückt: Wenn alle People of Privilege, also Menschen mit generationalen Wurzeln im globalen Norden (Industriestaaten wie Japan, Österreich oder das nicht-indigene weiße Australien) morgen aufhören würden zu fliegen, ihre Ökobilanz entsprechend drosseln würden, hätten wir die aktuell so bedrohliche Lage für die Umwelt in der Form nicht – und auch nicht so große strukturelle Ungleichheit. Verkürzt: Menschen deren Vorfahren riesigen CO2-Aufstoß vorweisen, sollten sich mehr einschränken, damit Mamadu aus dem Dorf in Guinea-Bissau genauso Zugang zu freier Mobilität hat.

In unserer Podcast-Folge zum Thema "Wie weiß ist (deutscher) Klima-Aktivismus" war das unseren Gästen Aaliyah Bah-Traoré, bildungspolitische Referentin, und Shaylı Khozaini, Aktivist bei "Fridays for Future", nicht genug. Beide fordern finanzielle Reparaturen ein. Khozeini erklärt, dass man den ökologischen Fußabdruck der Vorfahren soweit gar nicht einschränken kann, dass es genüge und man deswegen noch zusätzlich Gelder an antifaschistische Arbeit in Regionen des globalen Südens zahlen sollte. Bah-Traoré denkt jedoch, dass das utopisch sei, weil "weiße Menschen das Aufgeben oder Teilen ihrer Privilegien als eine Form der Unterdrückung empfinden".