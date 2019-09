Auf dem Tisch stehen mit Stickern zugeklebte Macbooks und ein riesiger Bürodrucker, Kekse gehen herum, mit Club Mate halten sich alle wach. Wer ins Büro darf, ist streng limitiert. Etwa zehn Leute umfasst das Kernteam. Zum ersten Mal organisieren die Aktivisten viele Dinge zentral von einem Ort aus. Wenn Hunderttausende demonstrieren, soll es kein Chaos geben.

Jakob Blasel und wechselnde Mitstreiter überlegen, mit welchen Worten sie das Konzept der Großen Koalition kommentieren könnten. Der 15-jährige Linus Steinmetz hält Kontakt zu Verbänden und Parteien, Luisa Neubauer und weitere Aktivisten organisieren parallel dazu Absprachen mit Aktivisten in anderen Ländern, per Whatsapp und Walkie-Talkie koordinieren weitere Mitstreiter die Demonstrationen vor der Tür und in ganz Deutschland.

Während die Gruppe am Freitagmorgen den Klimastreik vorbereitet, rauschen den ganzen Vormittag über immer wieder neue Nachrichten herein. Um kurz nach Neun ruft Jakob: "Die Videos aus Melbourne sehen jetzt schon fast so aus wie beim Brexit in London!" Kurze Zeit später berichtet Luisa Neubauer, dass auch eine bekannte Influencerin demonstrieren wolle. "Ist ja mega: Sie macht quasi ihre eigene Demo und trifft ihre Fans." Pause. "Bei Vapiano." Alle lachen. Doch Sekunden später klackern schon wieder die Tastaturen.

So läuft es den ganzen Vormittag: Leute kommen und gehen für Fernseh-Interviews oder Telefonate. Parallel dazu machen Gerüchte die Runde. Angeblich soll das Groko-Konzept am Ende zwanzig Seiten umfassen. Kann das sein? Die Gruppe schaut fassungslos. "Alter, jede in einer Nacht zusammengeschriebene Hausarbeit hat mehr Inhalt!", ruft Jakob schließlich in die Runde. Der Vergleich gefällt der Gruppe so gut, dass er später noch mehrfach zu hören sein wird.

Als kurz vor 12 Uhr die offizielle Demonstration beginnt, sitzt die Gruppe immer noch vor ihren Laptops. Vor dem Brandenburger Tor stehen bereits Tausende Menschen mit selbstgemachten Plakaten, eine Klasse protestiert mit ihrem Lehrer vor dem Adlon, das Fernsehen ist bereits auf Sendung.