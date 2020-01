Leonardo DiCaprio nutzt seinen Instagram-Account in erster Linie, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, Mark Ruffalo und Chris Hemsworth gingen zum Klimastreik auf die Straße und Schauspielerin Emma Thompson schloss sich in London "Extinction Rebellion" an (Variety) – doch Hollywoods Klimaaktivistinnen und -aktivisten wird häufig Doppelmoral vorgeworfen. Ihr eigener CO2-Fußabdruck sei groß. Was weniger Beachtung findet: Die ganze Branche, in der sie arbeiten, ist ein Klimafeind.