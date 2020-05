Manuel von "Fridays for Future" will das nicht gelten lassen: Viele Gesetze würden in Berlin gemacht, aber auch die Stadt habe "noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft". So könne man als Kommune noch deutlich mehr Dachflächen von Privateigentümern pachten, um dort Solaranlagen zu bauen, oder die Stadtwerke von einem Gaslieferanten zu einem Wärmelieferanten weiterentwickeln. Insgesamt fehle der Stadt der langfristige Plan bei der Verkehrs- und Wärmewende, sagt Manuel. Er finde, die Stadt gehe nich weit genug, um Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen zu animieren, damit es in Konstanz eine Art "Anpackstimmung" gebe.

Die Frage nach dem "Zeitpunkt X" spaltet das Bündnis

Um den Druck auf die Verwaltung hochzuhalten, haben die Konstanzer Aktivistinnen und Aktivisten nun genau ein Jahr nach der ersten mit einer neuen Resolution nachgelegt: Konstanz soll sich selbst auferlegen, bis 2030 klimaneutral zu werden (Fridays for Future).

Lorenz Heubleins Reaktion darauf ist anzumerken, dass er die wissenschaftlichen Realitäten der Klimakrise verinnertlicht hat – und es ihm gleichzeitig schwer fällt, als Angestellter der Stadt diese behördlichen Realitäten gegenüberstellen zu müssen. Er gibt zu, dass man noch weit von der Klimaneutralität entfernt sei. Aber: "Unsere Stadt ist noch sehr hierarchisch strukturiert, entsprechend denkt jede Stelle einzeln über ihre Klimaziele nach, obwohl es übergeordnet geschehen müsste."

Deshalb sei wichtiger, die Verwaltung auf das Ziel einzuschwören, als einen "Zeitpunkt X" für das Ziel festzulegen.