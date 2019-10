Gerechtigkeit

Interview mit Ria Schröder (FDP): "Gerecht ist nicht, wenn alle gleich viel haben"

Die Vorsitzende der Jungen Liberalen im Interview

Auch wenn Christian Lindner in Kreisen deutscher Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker fast noch als jung durchgeht: Das eigentlich junge Gesicht der FDP ist Ria Schröder. Die 27-Jährige ist Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und kandidiert 2020 für die Hamburger Bürgerschaft. Zuweilen legt sie sich sogar mit ihrem Parteichef an, kritisiert sein Rechtsblinken in Asylfragen oder die One-Man-Show der Partei.

Mit bento hat Ria Schröder darüber gesprochen, warum sie einige Klimaaktivisten als "Verbrecher" bezeichnet hat, weshalb sie sich mit Radikalität schwertut und was sie von Kevin Kühnerts Vorstoß zur BMW-Kollektivierung hält.