Außerdem sehen sie Potential in mehr Nachtzügen. Bisher gebe es nur wenige Verbindungen und die Schlafwagen seien oft veraltet. "So ein schlechtes Angebot verstärkt die Abwärtsspirale von sinkender Nachfrage und sich verschlechterndem Angebot", heißt es in der Studie.

Auch Philipp vom VCD hält den Nachtzug für eine gute Alternative. "Den Geschwindigkeitsvorteil, den der Flieger hat, kann der Nachtzug dadurch wieder gut machen, dass man die Fahrtzeit besser nutzen kann", sagt er. "Man kann im Zug schlafen, morgens frühstücken, ausgeruht ankommen und sich dabei die Hotelübernachtung sparen."

Nachtzüge hätten großes Potenzial, den innereuropäischen Flugverkehr zu ersetzen.

"Dafür braucht es aber mehr Verbindungen als wir gerade haben", sagt Philipp.

Die Deutsche Bahn ist 2016 aus dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen. Damals übernahm die Österreichische Bundesbahn viele der Verbindungen in Deutschland – und will nun auch weiter in Nachtzüge investieren (SPIEGEL). Philipp schlägt vor, dass Regierungen die Bahnunternehmen und die klimafreundlichere Art zu reisen unterstützen, indem sie Ausschreibungen für Verbindungen zwischen europäischen Hauptstädten machen.

Je besser das Angebot wird und je leichter man die Züge buchen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass Menschen vom Flugzeug auf die Bahn umsteigen. Elias und Matthias wollen zeigen, dass auch die Reisezeit schon ein schöner Teil des Urlaubs sein kann. "Man kann im Zug Spiele spielen, einen Zwischenstopp machen und sich eine Stadt ansehen", sagt Matthias.