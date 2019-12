Nele hat mit Ende 20 ihr eigenes Unternehmen gegründet: Sie berät Firmen, digital nachhaltiger zu wirtschaften. Damals hätte die heute 35-Jährige immer umständlich erklären müssen, was genau sie da eigentlich mache: "Die Leute haben gedacht, es geht bei Green IT darum, Pflanzen im Serverraum aufzustellen." Heute, sechs Jahre später, würden die Firmen auf sie zukommen: "Die Nachfrage und das Umweltbewusstsein in den Unternehmen sind auf jeden Fall gestiegen, gerade bei jungen Unternehmern und Gründern."

In ihrer Beratung geht Nele in Unternehmen und schaut sich zunächst deren digitalen Haushalt an: Was wird da den ganzen Tag per Mail verschickt? Wie viel Datenwust wird wo abgespeichert? Ihrer Erfahrung nach ist es meist zu viel des Digitalen: