Zur Schiffsbeflaggung

Jedes Schiff muss in einem Staat registriert sein. Das muss nicht der gleiche Staat sein, in dem der Schiffseigner sitzt. Viele Eigentümer lassen ihre Schiffe daher unter sogenannten Billigflaggen registrieren, um Kosten zu sparen: Der Staat kassiert für die Registrierung, stellt aber kaum hohe Ansprüche an Sicherheitsstandards und erhebt nur geringe Steuern. Länder wie Panama, Zypern und sogar die Mongolei, die gar keine Küste hat, gelten als solche "Billigflaggen"-Staaten.