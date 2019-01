Was macht Ihre Arbeit mit ihrem Vertrauen in den Rechtsstaat?

Hannah Hosseini: Mein Vertrauen in den Rechtsstaat ist nach wie vor groß. Was mich aber häufig beschäftigt: Im Asylverfahren hängt vieles an Einzelpersonen, die einen "Fall" und entscheiden. Damit kann das Schicksal von Menschen zu einer Glückssache werden und das passt nicht dazu, wie ich mir einen Rechtsstaat vorstelle. Gleichzeitig bin ich aber unheimlich froh, in einem Rechtsstaat zu leben. Weil wir ihn ja brauchen, um für die Menschen etwas zu erwirken, die wir aufnehmen.

Setzt sich die Kirche nicht über den Rechtsstaat hinweg, indem sie Menschen vor Abschiebungen beschützt?

Hannah Hosseini: Nein. Das Kirchenasyl ist kein rechtsfreier Raum. Seit 2015 gibt es eine Übereinkunft zwischen Kirchen und Behörden, dass das Kirchenasyl weiter toleriert wird. Jedes Kirchenasyl wird dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gemeldet. Die Gemeinden begründen in einem ausführlichen Dossier, warum sie die Person aufgenommen haben.

Wir setzen uns nicht über das Gesetz hinweg, sondern nutzen rechtsstaatliche Mittel, um Lösungen für die Menschen zu finden. Es gibt keinen Rechtsstaat, in dem keine Fehler passieren. Die Frage für uns lautet: Wie kann man darauf reagieren und Menschen in Not zu ihrem Recht verhelfen? Kirchenasyl ist eine legitime Form zivilen Ungehorsams.

Das Asylrecht wurde in den letzten Jahren mehrfach eingeschränkt. Wie hat sich das auf das Kirchenasyl ausgewirkt?

Hannah Hosseini: Die Zahl der Menschen, die in Kirchenasyl leben, ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Aufgrund der Dublin-III-Verordnung und der immensen Härte, wie damit umgegangen wird.

Seit August 2018 gibt es eine weitere Verschärfung: Menschen in Kirchenasyl gelten unter bestimmten Umständen seitdem als "flüchtig", weil sie sich angeblich ihrem Asylverfahren entziehen. Das betrifft die Menschen, die in ein anderes europäisches Land abgeschoben werden sollen, weil dieses aufgrund der Dublin-Verordnung für ihr Asylverfahren zuständig wäre. Früher hatten sie nach einer Frist von sechs Monaten Anrecht auf ein Verfahren hier, jetzt erst nach 18 Monaten. Die Frist beginnt, wenn der andere europäische Staat zustimmt, die Person zurückzunehmen oder wenn über einen Eilantrag im Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht negativ entschieden wurde.

Die Evangelische Kirche in Deutschland hält das ganz klar für rechtswidrig. Dadurch erhöht sich die Belastung für alle Beteiligten enorm, sowohl für Geflüchtete als auch für die Gemeinden.

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft?

Hannah Hosseini: Unsere Hoffnung ist eigentlich, dass wir uns irgendwann überflüssig machen und gar nicht mehr gebraucht werden. Ich wurde vor kurzem von einem Kollegen gefragt, wie eine Welt ohne Kirchenasyl aussehen würde. Eine Möglichkeit wäre, dass es ein rechtsstaatliches Asylverfahren gäbe, in dem genau und individuell geprüft und Zeit gegeben wird, in dem Menschen nicht von Anfang an in bestimmte Gruppen eingeteilt werden.

Eine Welt ohne Kirchenasyl könnte aber auch bedeuten, dass sich Gemeinden nicht mehr trauen, Menschen aufzunehmen und ihr Recht durchzusetzen, zivilen Ungehorsam zu leisten. Das wäre schlimm.