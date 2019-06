Kira, hast du dich schon an den Gedanken gewöhnt, Parlamentarierin zu sein?

Nicht wirklich. Ich finde mich zwar meist zurecht und verstehe, was in den Sitzungen der Grünen Gruppe besprochen wird. Aber ich jongliere noch zwischen verschiedenen Identitäten: Studentin aus Kopenhagen und Parlamentarierin in Brüssel. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Am Montag hatte ich noch eine Prüfung zu Hause an der Uni.



Wie haben Freunde und Familie auf deine Wahl reagiert?

Die sind noch immer unter Schock. Vor allem meine Freunde. Einige haben gesagt, wir sollten mit fünf, sechs Leuten eine Wohnung in Dänemark nehmen. So können sie mich immer sehen, wenn ich da bin. Meine Mama erledigt viele praktische Dinge: Sie sorgt dafür, dass ich genügend Geld auf dem Konto habe, dass ich eine gute Wohnung finde, dass alle Verträge in Ordnung sind. Ich glaube, so verarbeitet sie das. Ich bin mit 17 schon ausgezogen, aber wohne bald das erste Mal im Ausland.