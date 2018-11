Außerdem belegte die Bundesregierung 18 saudische Staatsangehörige mit Einreiseverboten.

Die Betroffenen stünden mutmaßlich in Verbindung zu der Tat, sagte Außenminister Heiko Maas am Montag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Der Schritt sei mit Großbritannien und Frankreich abgestimmt.

Bei den betroffenen Personen handelt es sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes um das mutmaßliche 15-köpfige Mordkommando sowie um drei weitere Personen, die im Verdacht stehen, an der Organisation mitbeteiligt gewesen zu sein. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, den die CIA jüngst in direkte Verbindung mit dem Mord an Khashoggi gebracht hat, gehört allerdings nicht dazu.